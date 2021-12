Unicredit ancora in battuta in scia alla presentazione del Piano

Unicredit

istituto di credito

FTSE MIB

Unicredit

banca di Piazza Gae Aulenti

(Teleborsa) - Altra seduta vivace per, protagonista di un altro allungo verso l'alto con un progresso dell'1,30%. A sostenere le azioni dell'istituto di piazza Gae Aulenti il Piano strategico presentato ieri dall'Ad Andrea Orcel ed i giudizi largamente positivi di analisti e sindacati Un Piano che punta a riproporre un ruolo centrale della banca nella crescita del paese post-pandemia ed una presenza sui territori. Fra gli elementi più graditi la creazione di valore per gli azionisti, che si concretizzerà con la distribuzione di 16 miliardi mediante dividendi e buyback nell'arco del periodo del piano.A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il quadro tecnico di breve periodo dellamostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 13,12 Euro. Rischio di discesa fino a 12,83 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 13,4.