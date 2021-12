Startup We wear raccoglie 1,5 milioni: club deal coordinato da Hoop Capital

(Teleborsa) -, startup tecnologica che ha creato la prima soluzione per creare una copia digitale esatta cui far indossare e provare capi di abbigliamento, ha chiuso ildi euro, sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e internazionali coordinati da"Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup", ha spiegato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop Capital.Alhanno partecipato partner tecnologici e business angel, con, holding di Giovanni Fassi, nel ruolo dieddi Marco Diani e Paolo Longoni, già partner tecnologico di We Wea, nel ruolo didel round. Fra gli investitori internazionalie fra i business angel italiani si segnalano, manager con lunga esperienza nel campo del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino,, amministratore unico del broker assicurativo Accapierre,, CFO di C.G.I. Holding, eIl club deal accelererà il percorso di crescita dinei settori deldal "su misura" al pronto moda, dell’abbigliamento tecnico-sportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, ma aspira anche a portare la sua soluzione in tutti quei settori in cui la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di nuovi servizi e di un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma fisica.