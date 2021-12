Shell acquisce Savion per crescere nell'energia rinnovabile

Royal Dutch Shell

(Teleborsa) -, multinazionale operante nel settore petrolifero, ha firmato un, sviluppatore statunitense di impianti solari e di accumulo di energia, da Macquarie's Green Investment Group. L'operazione, portata a termine con la controllata Shell New Energies US, serve perdella società. La major del petrolio non ha divulgato i dettagli finanziari dell'operazione e ha detto che il closing dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno."La significativa pipeline di Savion, il team di grande esperienza e il comprovato successo come sviluppatore di progetti di energia rinnovabile lo rendono una soluzione irresistibile per il crescente business dell'energia integrata di Shell", ha affermato Wael Sawan, Integrated Gas and Renewables & Energy Solutions Director. "In quanto una delle fonti di energia rinnovabile in più rapida crescita e a basso costo,mentre acceleriamo la nostra spinta verso il net zero", ha aggiunto.