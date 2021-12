Alerion, accordo per sviluppo di tre progetti eolici in Romania

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Europex Milan e attivo nella produzione di energia rinnovabile, ha firmato un accordo per lo sviluppo di. L'operazione è stata portata a termine con la propria controllata rumena Alerion Clean Power Ro, che ha firmato con Black Sea Wind Partners, una delle principali società operanti nello sviluppo di progetti eolici in Romania.Alerion Clean Power, spiega in una nota, prevede che il processo autorizzativo degli impianti in sviluppo sarà completato. "L'accordo firmato rafforza il programma di crescita che Alerion sta perseguendo all'estero, e in particolare in Romania", viene aggiunto.