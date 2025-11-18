Piazza Affari: movimento negativo per Alerion Clean Power

società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili

Alerion Clean Power

FTSE Italia Mid Cap

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,13% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 18,21 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 18,73. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 19,25.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)