Milano 13:36
43.003 -1,75%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:36
9.543 -1,37%
Francoforte 13:36
23.267 -1,37%

Piazza Affari: movimento negativo per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che presenta una flessione del 2,13% sui valori precedenti.

L'andamento di Alerion Clean Power nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 18,21 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 18,73. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 19,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
