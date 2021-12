La FED diventa hawkish: raddoppia il tapering, tre aumenti dei tassi nel 2022

(Teleborsa) - La Federal Reserve ha segnalato mosse più aggressive di quanto i mercati sia aspettassero nel ridurre la sua politica monetaria espansiva. In particolare, la FED ha annunciato il: acquisterà 60 miliardi di dollari di bond ogni mese a partire da gennaio, metà del livello prima del tapering di novembre e 30 miliardi di dollari in meno di quanto ha acquistato a dicembre. È quanto emerge dal comunicato del Federal Open Market Committee (FOMC), il Comitato di politica monetaria della banca centrale americana, che ha confermato i tassi sui FED funds ai minimi storici, in un range compreso tra lo zero e lo 0,25%., il Comitato ha deciso di ridurre il ritmo mensile dei suoi acquisti di attività nette di 20 miliardi di dollari per i titoli del Tesoro e di 10 miliardi di dollari per i titoli garantiti da ipoteca di agenzie - si legge nella nota del FOMC - A partire da gennaio, il Comitato aumenterà le sue disponibilità di titoli del Tesoro di almeno 40 miliardi di dollari al mese e di titoli garantiti da ipoteca di agenzie di almeno 20 miliardi di dollari al mese". Viene sottolineato che riduzioni simili nel ritmo degli acquisti di attività nette saranno probabilmente appropriate ogni mese, il ritmo degli acquisti potrebbe essere aggiustato in base ai cambiamenti nelle prospettive economiche.I funzionari della Federal Reserve hanno segnalando di vedere l'. Le proiezioni pubblicate insieme al comunicato del FOMC mostrano che i funzionari si aspettano chesiano appropriati per l'anno prossimo. Ciò segna un importante cambiamento rispetto alle previsioni di settembre, quando il comitato era equamente diviso sulla possibilità di aumenti dei tassi nel 2022. Le nuove proiezioni segnalano altri tre aumenti nel 2023 e due nel 2024, portando il tasso dei FED funds al 2,1% entro la fine di quell'anno.