Banca Finnat inizia copertura di S.I.F. Italia con BUY e TP a 4 euro

Banca Finnat

S.I.F. Italia

(Teleborsa) -hasul titolo di, società quotata dal 16 dicembre 2021 su Euronext Growth Milan e attiva nella fornitura di servizi nell'ambito della gestione e amministrazione di complessi immobiliari. Ilè stato fissato a 4 euro per azione, mentre ilsul titolo è "BUY". Il titolo della società campana ha iniziato le negoziazioni con un prezzo di collocamento fissato a 2,6 euro per azione. La società ha una capitalizzazione al prezzo di IPO di 18.352.100 euro, mentre ha raccolto oltre 2,7 milioni di nel processo di quotazione.Banca Finnat, che ha agito come Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist nel processo di quotazione, si aspetta una crescita media annua deidelle vendite e prestazioni pari al 14% nel periodo 2021-204. Il 2021 dovrebbe chiudersi con un valore della produzione di 7 milioni di euro. L'previsto a 2,4 milioni di euro a consuntivo 2021 dovrebbe portarsi a 3,7 milioni di euro a fine 2024, con un CAGR 2020/2024 del 27,9%. L'di gruppo dovrebbe poter raggiungere 1,4 milioni di euro al 31 dicembre 2021 e portarsi a 2,4 milioni di euro nel 2024.Gli analisti evidenziano che il settore in cui è attiva S.I.F. Italia dovrebbe poter, anche alla luce delle nuove necessità abitative post pandemiche. Nella ricerca viene sottolineato che il mercato dell'amministrazione condominiale si presenta ancora molto frammentato e la neo-quotata intende presentarsi quale aggregatore per il settore, potendo già vantare un'