BCE, Lagarde: inflazione sopra al 2% per gran parte del 2022

(Teleborsa) - ", ma è probabile che diminuisca nel corso del prossimo anno. Allo stesso tempo, visti i progressi nella ripresa economica e verso il nostro obiettivo di inflazione a medio termine, possiamo interrompere gli acquisti netti nell'ambito del PEPP a marzo., compresi gli acquisti netti nell'ambito dell'APP e la nostra forward guidance sui tassi di interesse, affinché l'inflazione si stabilizzi al nostro obiettivo di inflazione del 2% nel medio termine". È il messaggio che ha lanciato la, nella conferenza stampa post-meeting della BCE . Le decisioni del consiglio direttivo sono state prese a "grande maggioranza", ha risposto a una domanda sul tema, pur ammettendo che ci sono stati alcuni membri che non era d'accordo su alcuni punti."La variante Omicron avrà un impatto sull'Eurozona, ma- ha detto la numero uno di Francoforte - L'economia è quindi più resiliente. La nuova variante potrebbe avere un impatto sulla domanda, con le persone che spendono meno, ma anche sull'offerta, quindi c'è grande incertezza sul suo impatto. Per questo è importante mantenere flessibilità e facoltatività nel nostro operato". "- ha però aggiunto Lagarde - ma anche dalla quarta e quinta ondata che sta investendo molti paesi europei. La ripresa significativa e l'inflazione che si muove verso il nostro target si scontrano con i problemi alla supply chain e con gli elevati prezzi dell'energia".Per quanto riguarda la salute dell'economia, Lagarde ha sottolineato che "l'attività economica è stata moderata nell'ultimo trimestre dell'anno e". La previsione è ora che la produzione supererà il livello pre-pandemia nel primo trimestre del 2022. "Per far fronte all'attuale ondata di pandemia, alcuni paesi dell'area euro hanno reintrodotto misure di contenimento più severe - ha evidenziato - Questo potrebbe ritardare la ripresa, soprattutto nei viaggi, nel turismo, nell'ospitalità e nello spettacolo. La pandemia sta pesando sulla fiducia dei consumatori e delle imprese e la diffusione di nuove varianti del virus sta creando ulteriore incertezza. Inoltre,".La BCE prevede "un forte rimbalzo della crescita nel corso del 2022". Le nostre nuove proiezioni dell'Eurosistema stimano unadel 5,1% nel 2021, del 4,2% nel 2022, del 2,9% nel 2023 e dell'1,6% nel 2024. Rispetto alle proiezioni di settembre, le prospettive sono stateLe nuove proiezioni vedono unal 2,6% nel 2021, al 3,2% nel 2022, all'1,8% nel 2023 e all'1,8% nel 2024, significativamente. Si prevede che l'inflazione al netto di cibo ed energia raggiungerà una media dell'1,4% nel 2021, dell'1,9% nel 2022, dell'1,7% nel 2023 e dell'1,8% nel 2024, anch'essa superiore rispetto alle proiezioni di settembre. "L'inflazione dovrebbe rimanere elevata nel breve termine, ma prevediamo che diminuisca nel corso del prossimo anno", ha detto durante la conferenza stampa l'ex ministra dell'Economia. ". A novembre, l'inflazione energetica ha rappresentato più della metà dell'inflazione primaria", ha aggiunto.La presidente della Banca centrale europea è stata incalzata sull'. "La nostra stima dell'inflazione per il 2022 è significativamente maggiore di quella di settembre", ha ammesso, prima di suggerire che bisogna analizzare attentamente i motivi sottostanti a questo aumento. "Se guardiamo a quello che c'è dietro,, che non puoi prevedere in anticipo - ha spiegato - Il loro andamento è influenzato da mosse geopolitiche e da fattori climatici (il poco vento in alcuni paesi ha spinto all'uso del gas". Nel fare le previsioni, la BCE prova "a non guardare solo ai modelli, ma contattare imprenditori, PMI, grandi aziende, chiedendo loro informazioni sulle tempistiche di consegna e sui problemi alla catena di approvvigionamento".