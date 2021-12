doValue, CdA approva Piano di Sostenibilità 2021-2023

doValue

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha, che la guiderà verso il raggiungimento di obiettivi volti a generare valore sostenibile di lungo termine per azionisti, investitori, dipendenti, clienti e comunità. Sonocoerenti con la strategia di business e in linea con i Sustainable Development Goals – SDGs - dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite: operare responsabilmente, attenzione alle persone e attenzione all'ambiente.Per ciascuna di queste aree, il Piano di Sostenibilità prevede. Fra questi: promuovere la sostenibilità lungo la catena di fornitura, favorire lo sviluppo professionale e il benessere personale di dipendenti e collaboratori, diffondere una cultura di inclusività, realizzare attività a sostegno delle comunità locali, ridurre i consumi energetici, promuovere l'utilizzo di energia rinnovabile per contrastare il cambiamento climatico.A conferma dell'impegno del gruppo nell'adozione delle migliori pratiche nell'interesse dei suoi stakeholder, doValue ricorda che ha costantemente migliorato ilda BBB nel 2018, ad A nel 2020 e ad AA oggi, collocando doValue tra le aziende con le migliori prestazioni ESG nel settore Diversified Financials a livello globale.