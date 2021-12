Sciopero generale Cgil e Uil: "Oggi qui Paese reale"

(Teleborsa) - Si sta determinando unae lache si sta sempre più chiudendo al suo interno e non si pone ilche più della metà delnon va a votare". Con queste parole il segretario generale della Cgil,, ha preso la parola durante la manifestazione per lo sciopero generale in una piazza del Popolo, stracolma, a Roma.No, siamo all'inizio di questa battaglia", dice ancora Landini:e questo".Sulla stessa linealeader della Uil. "Oggi ci sono cinque piazze piene. È strano dire cheo - attacca - Chiediamo al governo di fare scelte diverse.invece laOtto ore di astensione indette, che riguardano lavoratori pubblici e privati e i servizi e cinque manifestazioni organizzate: non solo asanità, non autosufficienza e scuola sono i punti critici della manovra, secondo Cgil e Uil. Per le due confederazioninon riduce le disuguaglianze e non genera uno sviluppo equilibrato e strutturale e un'occupazione stabile"."Sta aumentando laNoi invece diamo voce al disagio sociale che c'è nel Paese. Abbiamo bisogno di prendere la parola e farebbe bene chi è in Parlamento ad ascoltarci", dice Landini, dalla manifestazione per lo sciopero generale. "Oggi è l'avvio di una mobilitazione perché pensiamo che il Paese vada cambiato, con una riforma fiscale e delle pensioni degna di questo nome e cancellando la precarietà. È l'inizio di una battaglia", afferma. "Se non si fanno le cose che stiamo chiedendo, noi scioperiamo e torniamo in piazza perché non dobbiamo rispondere ad alcun governo - conclude Landini -. Per noi questa non è la fine di un ciclo di manifestazioni, per noi è l'inizio perché non rinunciamo all'idea di una r"Siamo davanti a unolaci aiuti a ricostruire il", commenta il leader della