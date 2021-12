USA, PMI Manifattura dicembre in calo a 57,8 punti

(Teleborsa) - Resta sostenuta l'degli Stati Uniti a dicembre. La stima flash sull'indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 57,8 punti, in diminuzione dai 58,3 punti di novembre e sotto le attese degli analisti (58,5 punti). L'indicatore si conferma ben al di sopra la soglia chiave dei 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione, anche se è il dato inferiore degli ultimi dodici mesi.In calo anche l'indice del. La stima flash, sul PMI dei servizi, pubblicata da Markit, indica un valore di 57,5 punti, sempre nel mese di dicembre, rispetto ai 58 di novembre e ai 58,5 del consensus. Ilsi attesta così a 56,9 punti dai 57,2 precedenti, al minimo in tre mesi."I dati del sondaggio dipingono un quadro diall'aumento dei tassi di infezione da virus e preoccupazioni per la variante Omicron - ha commentato Chris Williamson, Chief Business Economist di IHS Markit - La crescita dell'attività è diminuita solo leggermente durante il mese e ha tenuto particolarmente bene nel vulnerabile settore dei servizi". "La crescita della produzione manifatturiera è persino aumentata leggermente a causa di un, che ha anche contribuito a ridurre la pressione sui prezzi delle materie prime", ha continuato."La preoccupazione è che l'aumento dei salari, l'aumento dei costi di trasporto e l'aumento dei prezzi dell'energia abbianoe che qualsiasi nuova interruzione delle linee di approvvigionamento globale derivante dall'ondata di Omicron potrebbe portare a una rinnovata repressione al rialzo sui prezzi delle merci", ha aggiunto Williamson.