Cy4gate, titolo in ribasso dopo acquisizione di Aurora

(Teleborsa) - In caduta libera, che si attesta a 11,16, con un. Il titolo della società attiva nel mercato cyber intelligence e security, quotata su Euronext Growth Milan, è in rosso nel giorno in cui è stato annunciato l'accordo preliminare per, al vertice di un gruppo leader di mercato in Italia e tra i principali attori europei nel segmento della Forensic Intelligence & Data Analysis. "L'acquisizione costituisce la naturale prosecuzione di un percorso di crescita che si consoliderà anche attraverso future iniziative di M&A, per conseguire nuove importanti milestones nella direzione di una leadership nel promettente settore cibernetico", ha commentato, amministratore Delegato di Cy4Gate.Il contratto vincolante sottoscritto in data odierna prevede l'acquisto da parte di Cy4Gate dell'intero capitale sociale di Aurora sulla base di un, con un earn-out fino a massimi 15 milioni di euro dovuto nel 2023 subordinatamente al raggiungimento di determinate performance del gruppo Aurora nel 2021 e nel 2022.L'acquisizione verrà finanziata attraverso uncon esclusione del diritto di opzione, per un ammontare complessivo fino a massimi 90 milioni di euro, che verrà sottoscritto dalla controllante Elettronica S.p.A. per 10 milioni, da TEC Cyber S.p.A., società costituita dai soci di "" - club deal promosso dae da Roberto Ferraresi - che fungerà da anchor investor – per un importo da 20 milioni fino a massimi 40 milioni e da investitori istituzionali qualificati in Italia nonché investitori istituzionali all’estero per il residuo importo. Cy4Gate ricorrerà anche a undi 22,5 milioni, inclusivi di una quota di 2,5 milioni destinata al refinancing dell'esposizione del gruppo Aurora, ulteriori 2,5 milioni per il supporto al circolante nonché una linea CapEx committed di 20 milioni per future opportunità di M&A coerenti con la propria strategia di crescita.Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 10,81 e successiva a 10,45. Resistenza a 11,71.