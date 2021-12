Finanza.tech, Occhinegro: in borsa per migliorare l'AI e attrarre talenti

(Teleborsa) - Dopo soli tre anni di attività alle spalle, il gruppo ha deciso di accelerare i suoi programmi di crescita con la, il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, con l'inizio delle negoziazioni previsto per gli ultimi giorni dell'anno. L'azienda è nata da un'intuizione del fondatore e CEO Nicola Occhinegro sul. Avendo fatto il consulente per tanti anni, era arrivato alla conclusione che fosse l'asimmetria informativa a non permettere un processo di allocazione dei capitali efficiente, efficace e veloce. "L'intuizione è stata colmare il gap informativo con le nuove tecnologie, con l'intelligenza artificiale (AI) e la capacità di acquisire, trattare e interpretare i dati per far cogliere alle aziende italiane nuove opportunità", dice Occhinegro in un'intervista a Teleborsa. Finanza.tech, che in azienda amano descrivere come un "", ha chiuso il primo semestre del 2021 con un fatturato di quasi 1,4 milioni di euro e un utile netto di 420 mila euro, numeri che saranno verosimilmente raddoppiati a fine anno. Oggi ha 30 dipendenti, dai 4 con cui è partita tre anni fa, e per lo più in ambito tech. Questi hanno permesso di sviluppare tutte le tecnologie proprietarie (tra cui 14 software), che costituiscono il fattore critico di successo e su cui sono previsti importanti investimenti.Finanza.tech ha sviluppato una piattaforma digitale che permette alle aziende di dialogare in ambito finanziario con banche, investitori e altri enti in modo tempestivo e flessibile. Inoltre, si occupa anche di business information e consulenza direzionale, con l'obiettivo di migliorare la partecipazione al mercato dei capitali, riducendone i tempi e i costi di accesso. "in cui l'impresa può ottenere servizi che vanno dal fundraising alla business information, ovvero il reperimento di informazioni e la produzione di reportistica sulla propria azienda", spiega l'amministratore delegato. "Con questa piattaforma, diamo alle imprese che si registrano una serie di servizi evoluti e, al tempo stesso,- aggiunge – l'analisi e la capacità di interpretazione di queste informazioni ci permette di individuare le migliori opportunità sul mercato di capitali e presentarle all'impresa, che volentieri ci affida un incarico a success-fee".Gran parte dei servizi ai clienti sono gratuiti, e infatti è possibile utilizzare servizi di business information e produrre dei dossier sulla valutazione della qualità creditizia della propria azienda senza spendere nulla. Il dossier creato sulla piattaforma non solo può essere utilizzato con le banche, ma spiega quali sono i punti di forza e di debolezza dell'impresa e analizza il suo percorso evolutivo. Inoltre, la reportistica creata dal portale può essere usata dall'azienda cliente come preferisce. "Nel momento in cui diventi nostro aderente, non sei vincolato.: ti fidi di Finanza.tech, ci dai le autorizzazioni per trattare i tuoi dati e per trovare delle opportunità finanziare con gli investitori - spiega Occhinegro - Molti nostri clienti comprano da noi un, rinnovato ogni tre mesi, che dà loro la possibilità di presentarsi bene sul mercato dei capitali. Questo documento viene utilizzato dall'imprenditore o dal CFO con le sue banche. Nonostante questo, quando i nostri algoritmi individuano un'opportunità ulteriore, ci integriamo con il loro processo e diventiamo per loro un acceleratore".I clienti tipo dell'azienda sono PMI e il 70% di esse ha un fatturato compreso tra 2 e 50 milioni di euro. L'esigenza sottostante con cui si presentano da Finanza.tech è sempre quella di voler. "Siamo un gateway per tutto il panorama finanziario italiano e contiamo di diventarlo anche per quello internazionale - sottolinea il CEO - Da noi l'azienda può fare un'operazione con una qualsiasi delle banche italiane, siano esse convenzionate con Finanza.tech o meno. Al tempo stesso può accedere a finanziamenti da parte di fintech o collocare uno strumento finanziario sul capital market, come l'emissione di un’obbligazione. Qualunque sia la scelta, la user experience è semplice e digitale".Per spiegare perché questo è il momento giusto per sbarcare a Piazza Affari, Occhinegro parte dalla crescita sperimentata dalla costituzione del gruppo: "In tre anni abbiamo triplicato il fatturato e consolidato un EBITDA margin del 45%. Abbiamodi intelligenza artificiale e di machine learning, che ci consentono di fare quel match tra aziende e finanziatori nel modo più veloce ed efficiente possibile". In sostanza, Finanza.tech ha fatto sì il modello di business fosse scalabile, e oggi si dice pronta a scalarlo ulteriormente, indirizzando sforzi e investimenti in alcune aree strategiche: intelligenza artificiale (per migliorare la capacità di acquisire e interpretare i dati), marketing e comunicazione (per farsi intercettare meglio) e nell'acquisizione di talenti (nell’AI, nell’UX, nel marketing e nella valutazione del credito).", sottolinea il CEO, che pone molta attenzione sul miglioramento dell'immagine dell’azienda nei confronti di possibili nuovi dipendenti. "Se i neolaureati ci mettono a confronto con le grandi aziende del tech, oggi siamo un passo indietro - ammette - Come fai però ad attirare e trattenere un giovane talentuoso? Condividendogli un sogno, una strategia, e se lo fai da quotata hai un appeal maggiore".La quotazione su Euronext Growth Milan è soprattutto un modo per accelerare la crescita dell'azienda, che ha già chiaro davanti il percorso da compiere. "Abbiamo in programma di investire 12 milioni di euro nei prossimi 3 anni - afferma l’AD -. Inoltre, siamo generatori di cassa: tutto quello finora è stato realizzato senza finanziatori esterni. D'ora in avanti sfrutteremo anche la leva finanziaria per dare un boost a un modello assolutamente scalabile".Finanza.tech dice di avere. "A breve lanceremo una piattaforma di invoice trading che sarà integrata da un software di contabilità leader in Europa - spiega Occhinegro - Poi svilupperemo un API manager con cui ci proporremmo come enabler nei confronti delle istituzione finanziarie per la lettura della PSD2. Inoltre, stiamo lavorando ad un web scraper per intercettare relazioni tra i soggetti e completare il profilo reputazionale e di rischio dei nostri clienti. Infine, sfruttando le nostre licenze da informatori commerciali e per attività investigativa, possiamo già proporci ai nostri partner investor come soggetti in grado di fare uno screening molto più approfondito di altri operatori".