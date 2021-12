Il calendario societario 2022 di Terna

Utility romana

Terna

L'operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica

(Teleborsa) - L, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha comunicato le date previste nel corso del 2022 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti.In occasione della divulgazione dei risultati, sono previste apposite conference call per la presentazione al mercato dei dati economico-finanziari che si svolgeranno, di norma, a valle delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.Inoltre, i vertici dihanno reso noto che ilordinari nel corso dell’anno 2022, si articolerà come segue:• ilverrà pagato il, con data di stacco il 20 giugno 2022• ilverrà messo in pagamento, con data di stacco coincidente con il 21 novembre 2022CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio di Terna SpA e del bilancio consolidato del Gruppo Terna al 31 dicembre 2021 e proposta di destinazione degli utiliAssemblea: Approvazione del bilancio di esercizio di Terna SpA chiuso al 31 dicembre 2021 e della destinazione degli utiliCDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022ha inoltre specificato che entro il primo trimestre del 2022 è prevista la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Piano Industriale