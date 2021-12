"Noi Eni", l'azienda si racconta in un volume fotografico

(Teleborsa) - Condividere e raccontare, attraverso una selezione mirata di immagini affiancata da brevi testi, i valori fondanti di Eni e la cultura aziendale. Con questo obiettivo, attingendo alle oltre 5mila immagini dell'archivio fotografico dell'azienda,Un racconto fondato su parole chiave che identificano lo stile e il DNA di Eni: collaborazione, inclusione, passione per le sfide, innovazione, trasformazione.Ciascuno di questi termini – spiega Eni in una nota – e` affiancato da immagini che accompagnano il lettore in un lungo viaggio che, partendo dagli anni della fondazione, giunge ai giorni nostri e proietta la societa` verso traguardi futuri, mostrandone la vocazione a coniugare umanesimo e tecnologia."Attraverso questo volume – ha commentato la– abbiamo svolto una ricognizione dell'ampio e articolato percorso imprenditoriale attraverso cui si sono forgiate l'identita` e la cultura aziendale di Eni. Questo viaggio nella storia ci e` stato consentito dall'Archivio storico di Eni, che costituisce un vero e proprio scrigno di manoscritti, fotografie e registrazioni audiovisive, e non e` soltanto un contenitore delle fonti del passato, ma anche una lente che consente di vedere le dinamiche del presente. Questo percorso mette in luce quanta consistenza, quanto spirito e orgoglio di appartenenza ci fossero nelle persone di Eni e quanto fosse profonda la cultura di questa impresa, consolidata da business complessi in luoghi del mondo complessi e spesso ostili. E` facile venire assorbiti da tanta cultura e sentirne lo spessore e la umanita`. E cio` rappresenta il valore piu` rilevante che permette di superare i momenti difficili e raggiungere i piu` grandi obiettivi, incluso quello attuale di realizzare, attraverso il percorso di decarbonizzazione, una transizione equa e inclusiva che permetta di garantire a tutti l'accesso all'energia e di preservare l'ambiente".L'e` da molto tempo un riferimento per gli archivi d'impresa nazionali ma anche per lo studio della storia energetica mondiale. Oltre 30mila foto sono gia` state digitalizzate e sono oggi consultabili sul sito dell'archivio storico.