General Mills alza guidance nonostante aumento costi e problemi a supply chain

General Mills

(Teleborsa) -, una delle più importanti multinazionali statunitensi attive nella produzione di alimenti, ha registratonel secondo trimestre dell'anno fiscale 2022, terminato il 28 novembre. Lesono aumentate del 6% a 5 miliardi di dollari, mentre le vendite nette organiche sono aumentate del 5%. L'è sceso del 13% a 800 milioni di dollari, a causa dell'aumento dei costi di input e a quelli legati alle interruzioni della catena di approvvigionamento. L'è stato di 0,99 dollari (-7% a valuta costante rispetto a un anno fa). Il mercato, secondo i dati Refinitiv, si aspettava entrate per 4,84 miliardi di dollari e un utile per azione di 1,05 dollari.La società haper riflettere una maggiore crescita delle vendite, costi più elevati e l'impatto della dismissione di Yoplait in Europa. General Mills ora prevede che le vendite nette organiche aumenteranno tra il 4% e il 5% nell'anno fiscale 2022, mentre in precedenza aveva previsto che sarebbero state verso il limite superiore di un intervallo tra -1% e -3%. L'utile operativo rettificato a valuta costante diminuirà dall'1 al 4%, a causa dei costi più elevati, contro una stima precedente del limite superiore di un intervallo compreso tra -2% e -4%."Abbiamo continuato a competere in modo efficace e ad operare bene questo trimestre in un ambiente operativo impegnativo", ha affermato Jeff Harmening, presidente e amministratore delegato. "Di fronte a, ci stiamo muovendo rapidamente per mantenere i nostri marchi di fiducia sugli scaffali dei negozi", ha aggiunto.General Mills prevede che i cambiamenti nei comportamenti dei consumatori guidati dalla pandemia comporteranno. "Questi cambiamenti includono più tempo trascorso a lavorare da casa e un maggiore apprezzamento da parte dei consumatori per cucinare e cuocere al forno", si legge nel comunicato sui conti. Inoltre, la multinazionale prevede che un aumento della popolazione di animali da compagnia e un'durante la pandemia creeranno venti favorevoli per la categoria del cibo per animali domestici.