Lira turca, grande volatilità dopo piano Erdogan per proteggere la valuta

(Teleborsa) - Le parole deltornano a pesare significativamente sull'. In un discorso nella serata di ieri, Erdogan ha affermato che una serie di misure allevierà gli oneri derivanti da un crollo valutario nelle ultime settimane ei, anche se non ha dettagliato come il governo avrebbe intende finanziare l'iniziativa. "D'ora in poi, nessuno dei nostri cittadini dovrà trasferire i propri depositi dalla lira turca alle valute estere a causa della preoccupazione che le fluttuazioni del tasso di cambio" possano spazzare via i guadagni derivanti dal pagamento degli interessi, ha affermato Erdogan.Prima dell'annuncio, la lira era scesa di oltre il 10% alcontro il dollaro. Dopo l'annuncio è schizzata a 12, registrando il suomai registrato, e ha chiuso la giornata con un rialzo del 25%. Questa mattina, la lira ha guadagnato oltre il 16% a quota 11,1 (alle 7.30 ora italiana), prima di tornare a perdere terreno e assestarsi a quota 14 (in aumento di oltre il 5%), alle 9.30 ora italiana.Sotto la pressione di Erdogan, la, mossa che ha fatto perdere alla lira circa metà del suo valore contro il dollaro. Il diktat imposto dal presidente turco è quello di una politica monetaria espansiva, da mantenere a tutti i costi, per incentivare investimenti, esportazioni e crescita. Una politica monetaria convenzionale prevede invece che la banca centrale aumenti i tassi di interesse quando l'inflazione è alta per raffreddare la domanda.