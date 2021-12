I Grandi Viaggi, EBITDA torna in positivo nel bilancio 2021

I Grandi Viaggi

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione de, società italiana attiva nel settore turistico e quotata su Euronext Milan, ha approvato il progetto di bilancio terminato al 31 ottobre 2021. Idella gestione caratteristica del gruppo sono stati pari a 28,9 milioni di euro, in decremento di 120 mila euro rispetto al precedente esercizio (-0,41%). La diminuzione del fatturato è riconducibile alla pandemia, che ha, sia di proprietà che commercializzate", si legge in una nota. La società si è concentrata "nella propria programmazione estiva esclusivamente nei villaggi di proprietà italiani", viene aggiunto.L'è stato pari a 2,6 milioni di euro, contro i -1,6 milioni di euro fatti registrare nell'esercizio precedente. Il bilancio consolidato ha registrato una, al netto delle imposte, di 1.411 migliaia di euro dopo aver rilevato ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni per 4.166 migliaia di euro.Laconsolidata è positiva per 18.543 migliaia di euro, in incremento di 2.431 migliaia di euro rispetto a quella del precedente esercizio, che risultava positiva per 16.112 migliaia di euro, dopo aver effettuato investimenti in immobilizzazioni per 1.515 migliaia di euro.