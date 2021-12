Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, che accelera rispetto all'apertura vicino alla parità, con il, che avanza a 35.716 punti; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,79% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 4.686 punti. Positivo il(+0,82%); come pure, in denaro l'(+0,87%). A contribuire al sentiment positivo, pur in una seduta dai volumi contenuti, sono i: la fiducia dei consumatori è migliorata ancora a dicembre, mentre il PIL del 3° trimestre ha mostrato una crescita del 2,3% su base annua, in rialzo rispetto alla previsioni preliminare del +2,1%.A spingere il mercato anche la mancanza di notizie negative dal fronte pandemico, con il presidente statunitensea causa della nuova ondata di casi di Covid-19, scegliendo invece di implementare più capacità di test in tutta la nazione.(+1,48%),(+1,18%) e(+0,91%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+2,02%),(+1,51%),(+1,45%) e(+1,38%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,02%.(+6,18%),(+5,40%),(+3,63%) e(+3,00%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,96%.scende dell'1,25%.Calo deciso per, che segna un -1,18%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,04%.