The Italian Sea Group si aggiudica Perini Navi per 80 milioni di euro

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan,a un prezzo di 80 milioni di euro. L'oggetto dell'asta comprende il compendio mobiliare ed immobiliare dei cantieri navali di Viareggio e di La Spezia, il compendio immobiliare di Pisa, una nave in corso di costruzione, i marchi e i brevetti, la partecipazione sociale (100%) in Perini Navi USA e i rapporti giuridici in essere con i dipendenti e con i terzi. TISG finanzierà l'operazione con le disponibilità di cassa, reinvestendo una significativa quota dei proventi raccolti in IPO, oltre che attraverso linee di credito bancarie."Sono estremamente orgoglioso di questa operazione., ma siamo arrivati all'asta con l'assoluta determinazione di voler acquisire tutti gli asset in funzione della nostra ormai consolidata competenza e dei nuovi contratti, in particolare nel segmento degli yacht a vela di grandi dimensioni", ha commentatodi The Italian Sea Group. "I nuovi spazi produttivi ci permetteranno di, come provano anche le due recenti commesse relative agli yacht a vela siglate a dicembre. Siamo quindi confidenti di aver fatto la scelta giusta, spinti da un incoming order che ha superato le previsioni del 50%".The Italian Sea Group prevde che l'integrazione di Perini Navi possa portare una serie di benefici a livello di gruppo:che renderà possibile un raddoppio di order intake nel refit e l'acquisizione di contratti per la costruzione di yacht a motore di 90-130 metri; unaPer raggiungere questi obiettivi, TISG intende fare leva su: il know-how interno sviluppato nel business degli yacht a vela; l'esperienza nella valorizzazione di asset e brand acquisiti (vengono citati il rilancio di Admiral e Tecnomar); ilnell'ultimo anno; il track record nel refit degli yacht a vela di Perini Navi, con circa il 50% degli yacht del marchio passati dai cantieri di TISG.