Covid, il Cts valuta la riduzione della quarantena per chi ha la terza dose

(Teleborsa) - Sonoi casi diindividuati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 24.883). Le, secondo i dati del Ministero della Salute, sono(ieri erano state 81). Sono 343.968 imolecolari e antigenici per il coronavirus effettuati (ieri 217.052). Il tasso di positività scende così all'8,9%, rispetto all'11,5% di ieri. Sale a 1.126 il numero di pazienti inin Italia, 37 in più rispetto a ieri. Balzo in avanti dei ricoverati con sintomi nei reparti ordinari che sale 9.723, ovvero 503 in più.Nel frattempo secondo quanto riportato dall'Ansa, è atteso per i primi giorni di gennaio il parere delsulla possibilità di ridurre laper i contatti stretti che abbiano già ricevuto ladel vaccino. In base alle prime ipotesi che circolano la quarantena per i vaccinati che hanno ricevuto la dose booster, ora di sette giorni, potrebbe essere ridotta tra i tre e i cinque giorni.