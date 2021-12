Seri Industrial, progressi nel Progetto Litio - Teverola

Seri Industrial

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e operante nel settore della materie plastiche e degli accumulatori elettrici, ha fornito alcuni, sito in provincia di Caserta dedicato alla produzione di celle e batterie al litio. In particolare, la società ha comunicato che, dopo i ritardi nel completamento delle attività di messa a punto da parte del fornitore giapponese, il. Sono quindi in corso le attività di formazione delle celle già prodotte e giacenti a magazzino, per poi procedere all'assemblaggio dei moduli e delle batterie. Inoltre, si stanno eseguendo i test finali di performance sulle celle"La società sta sostenendo ogni possibile sforzo per gestire il grave shortage dei componenti elettronici essenziali, che sta interessando, da diversi mesi su scala globale, gran parte dei settori produttivi, incluso quello delle batterie al litio", si legge in una nota, che conferma "ile, a fronte dei ritardi accumulati per l'anno in corso, la riduzione del corrispondente valore della produzione rispetto a quello originariamente stimato per il 2021".Con riferimento al, Seri Industrial è ancora. Sulla base delle ultime informazioni ricevute, gli uffici preposti sarebbero in attesa di completare la raccolta delle informazioni da parte di tutti i partecipanti, al fine di procedere al riparto dei fondi disponibili, sostiene la società. La controllata FIB ha inoltrato la documentazione al MISE in data 12 ottobre 2021 e nessuna richiesta di integrazione è ad oggi pervenuta.