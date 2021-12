Banca Ifis, Intesa Sanpaolo migliora target price e giudizio

Intesa Sanpaolo

Banca Ifis

(Teleborsa) -ha incrementato ilsu, gruppo attivo nello specialty finance e quotato su Euronext STAR Milan, portandolo a 22 euro (da 18,9 euro) e ha migliorato ilsul titolo a "BUY" da "ADD". Nella seduta odierna, il titolo Banca Ifis si posiziona a 16,73 con una discesa dell'1,59% (scontando prese di profitto dopo la corsa di ieri ). La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che l'azionista di controllo La Scogliera S.p.A. (titolare del 50,5% del capitale) ha comunicato che risulta efficace la delibera dinel Cantone di Vaud (Losanna, Svizzera).Gli analisti prevedono che il trasferimento della sede legale di La Scogliera avrà un(o 0,4 miliardi di euro), grazie all'eliminazione della deduzione delle minoranze dal proprio patrimonio di vigilanza, portando così il CET1 pro-forma a circa il 15,9% a settembre 2021 (dall'11,36% dichiarato). Intesa Sanpaolo afferma, inoltre, che l'aumento della posizione patrimoniale sarà utilizzato per(sia NPL che Commercial & Corporate banking) e per aumentare la politica dei dividendi, mentre non dovrebbe arrivare alcuna distribuzione straordinaria agli azionisti.Intesa Sanpaolo ora si aspetta che la società chiuda l'anno conper 588 milioni di euro, undi 95 milioni di euro e undi 1,72 euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2022, rispettivamente, a 603 milioni di euro, 116 milioni di euro e 2,05 euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2023 a ricavi per 619 milioni di euro, un utile netto di 129 milioni di euro e un utile per azione adjusted di 2,28 euro.