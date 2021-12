Finanza.tech, +50% nel primo giorno a Piazza Affari

Finanza.tech

(Teleborsa) -, financial enabler che permette alle PMI di dialogare in ambito finanziario con banche, fintech e investitori, ha chiuso il primo giorno di negoziazione su Euronext Growth Milan con un. Il titolo ha terminato la seduta a quota a 1,8 euro, rispetto a un prezzo di collocamento fissato a 1,2 euro per azione, che le avrebbe dato una capitalizzazione di 15,5 milioni di euro. Il titolo, mostrando sempre un rialzo teorico del 50%. Il controvalore del primo giorno a Piazza Affari è stato di 345.600 euro, i contratti conclusi 1 e le azioni passate di mano 192.000.Si tratta dellada inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 174 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.