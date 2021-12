USA, deficit commerciale delle merci sale a novembre

(Teleborsa) - Ilè stato di 97,8 miliardi di dollari a novembre, in aumento di 14,6 miliardi di dollari dagli 83,2 miliardi di ottobre. Il dato è superiore alle attese del mercato, che erano per un aumento più contenuto a quota 89 miliardi di dollari. Ledi merci per novembre sono state di 154,7 miliardi di dollari, 3,3 miliardi (-2,1%) in meno rispetto a ottobre. Ledi merci sono state di 252,4 miliardi di dollari, 11,3 miliardi (+4,7%) in più rispetto al mese precedente.Lo si legge nel rapporto mensile dell'US Census Bureau, che ha anche mostrato che lesono aumentate dell'1,2% il mese scorso. Lesono aumentate del 2%. Le scorte al dettaglio, escluse le auto, che entrano nel calcolo del prodotto interno lordo, sono aumentate dell'1,3%.