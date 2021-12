Borsa Italiana, 49 IPO nel 2021: record dal 2000 grazie a segmento Growth

Philogen

(Teleborsa) - Sono stateche sono state registrate, di cui 5 su Euronext Milan (ex MTA) e 44 su Euronext Growth Milan (ex AIM Italia). Le IPO nel 2020 erano state 22 e nel 2019 erano state 41. Lo comunica Borsa Italiana nei risultati di fine anno, sottolineando che si tratta di un. A fine dicembre 2021 si contano 407 società quotate sui mercati di Borsa Italiana, di cui 232 società sul mercato Euronext Milan (74 sul segmento STAR), 1 strumenti FIA sul mercato MIV e 174 su Euronext Growth Milan.Nel dettaglio, le IPOsono state quelle diad alto potenziale di crescita sono arrivate: Vantea Smart, Almawave, Casasold, A.B.P. Nocivelli, Reevo, Premia Finance, Jonix, Acquazzurra, G Rent, Revo, 4Aim Sicaf Comparto 2 Crowdfunding, Aton Green Storage, Meglioquesto, Id-Entity, Spindox, Industrial Stars Of Italy 4, Ala, Giglio.Com, Compagnia dei Caraibi, Nusco, Omer, Ulisse Biomed, Destination Italia, Intermonte Partners Sim, Defence Tech Holding, Medica, Soluzione Tasse, Cofle, Racing Force, Nice Footwear, Alfonsino, Take Off, Datrix, International Care Company, Svas Biosana, S.I.F. Italia, Sababa Security, Estrima, Lindbergh , Homizy, Directa Sim, Iscc Fintech, Star7, Finanza.tech.Inoltre, nel corso dell'anno si registranoda Euronext Growth Milan al segmento STAR di Euronext Milan. Il 2021 ha segnato il ritorno dellesul mercato (dopo il boom del 2017 e 2018) con 2 nuove quotazioni su Euronext Growth Milan:Ladelle società quotate al 23 dicembre si attesta a 757 miliardi di euro, pari al 43,1 % del PIL.è stataper controvalore, con un totale di 53,4 miliardi di euro.è la più scambiata in termini di contratti con poco meno di 4,6 milioni di contratti. Nel 2021 ilè stato pari a 3.667,2 milioni di euro di cui 2.335,5 dovuto alle IPO sui mercati di Borsa Italiana. In aggiunta ci sono state 16 operazioni di aumento di capitale in opzione con un controvalore superiore al miliardo di euro. Nel 2021 lesono state 21 per un controvalore di 6.979,3 milioni di euro.Al 23 dicembre 2021, l'indiceregistra una crescita del 22,1% (max annuale 30.528 il 15 novembre 2021; min 23.531 il 29 gennaio 2021). L'indiceregistra una crescita del 21,5% (max annuale 27.868 il 15 novembre 2021; min 21.573 il 29 gennaio 2021). All'interno del mercato azionario il comparto delle PMI, e in particolare il segmento STAR, si è distinto per aver sovraperformato gli indici principali: l'indiceregistra una importante crescita su base annua del 41,2%. Durante l'anno ha superato quota 60.000, più volte, raggiungendo il valore massimo annuale e record storico (66.037 l’8 di novembre 2021). L'indiceregistra una crescita su base annua del 54,5%, raggiungendo il massimo di 11.413 il 10 dicembre 2021. L'indicecresce del 28,3%, raggiungendo il record storico di 52.005 l’8 novembre. L'indicecresce del 48,9% rispetto alla fine dello scorso anno.Il(159 Titoli di Stato, 57 Obbligazioni e 1.170 Eurobonds e ABS). Nel corso del 2021 sono state distribuite sul mercato MOT la terza e la quarta emissione del BTP Futura, per una raccolta complessiva di oltre 8,7 miliardi di euro e 223,5 mila contratti conclusi nelle fasi di distribuzione. Sul mercato MOT sono state distribuite anche 5 obbligazioni emesse da società italiane quotate () per una raccolta complessiva pari a 840 milioni di euro.. Il segmento professionale del mercato, ExtraMOT PRO3 conta 130 strumenti. Sempre fino al 23 dicembre 2021, sui segmenti professionali di ExtraMOT sono stati complessivamente quotati 503 strumenti da 286 emittenti con una raccolta complessiva al 23 dicembre di oltre 56 miliardi di euro. Il segmento dedicato ai Green e Social Bond dei mercati di Borsa Italiana nato nel 2017 ha raggiunto 237 strumenti per un outstanding complessivo superiore ai 304,2 miliardi di euro (alla data di prima negoziazione sui mercati obbligazionari di Borsa Italiana.)"MTS nel 2021 ha adempiuto con grande impegno al suo ruolo cruciale nell'assicurare stabilità e liquidità al mercato secondario del debito pubblico italiano, la cui dinamica ha subito un forte innalzamento per la crisi pandemica", si legge nella nota di Borsa Italiana. Nel corso dell'anno,, intorno 180 miliardi di euro al giorno di volumi "term adjusted" eseguiti, con picchi anche superiori ai 300 miliardi di euro.Anche sul mercatogli investitori istituzionali particolarmente attivi sul segmento pronti contro termini e soddisfare gli obblighi introdotti dalla normativa europea SFTR. Oltre al mercato secondario del debito pubblico italiano la piattaforma MTS gestisce i mercati secondari di altri 20 debiti pubblici direttamente o attraverso partnership. L'infrastruttura MTS fornisce inoltre strumenti per operazioni di mercato primario, tra le quali il concambio e i taps. Tutti questi mercati hanno visto aumentare le propria liquidità nel corso dell'anno.