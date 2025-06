Seduta positiva per i listini europei, a Piazza Affari bene il settore bancario

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.A Piazza Affari guadagni guidati dalcontra le migliori, con le ultime due protagoniste dell'partita oggi. Torna a salire anche il titolodopo la performance negativa della scorsa settimana. Attenzione rivolta sempre agli sviluppi delle tensioni inmentre la crescita del prezzo del petrolio favorisce i titoli oil.Sul fronte macroeconomico, a maggio secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Istat l’per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,1% su base mensile e un aumento dell’1,6% su base annua (dal +1,9% del mese precedente); la stima preliminare era +1,7%. Rallenta meno del previsto la crescita delnella Zona Euro, che registra nel 1° trimestre del 2025 un +3,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e si confronta con il +3,8% del 4° trimestre del 2024 (dato rivisto da un preliminare di +3,7%), superiore alle attese che indicavano un +3,2%.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,155. L'continua gli scambi a 3.432,9 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,41%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 71,96 dollari per barile, con un calo dell'1,40%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +88 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,39%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,44%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,57%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,83%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,97% sul, interrompendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,91% rispetto alla chiusura precedente.Poco sopra la parità il(+0,42%); con analoga direzione, buona la prestazione del(+0,89%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,97%),(+1,91%),(+1,78%) e(+1,77%).Al Top tra le azioni italiane a(+3,14%),(+2,49%),(+2,43%) e(+2,23%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,48%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,14%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,96%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,93%.