Inizio di settimana incerto per Piazza Affari e le altre Borse UE

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

DiaSorin

Buzzi

Interpump

Leonardo

Hera

Prysmian

BPER

Carel Industries

Technogym

Philogen

Caltagirone SpA

Alerion Clean Power

The Italian Sea Group

Ariston Holding

Newlat Food

(Teleborsa) -, che scontano un po' di incertezza , in vista dello svolgimento dei, in programma a Londra. Le trattative di alto livello seguono la telefonata chiarificatrice dei Presidenti, Donald Trump e Xi Jinping della scorsa settimana.Con un'agenda macro avara di appuntamenti, l'attenzione resta concentrata sul(+139 mila posti di lavoro a maggio), che conferma la resilienza dell'economia a stelle e strisce.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,142. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,44%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,45%.Si riduce di poco lo, che si porta a +86 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,36%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,30%, piatta, che tiene la parità (-0,03%), senza spunti, che non evidenzia significative variazioni.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,23%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 43.004 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il(+0,06%); poco sopra la parità il(+0,32%).Tra lea grande capitalizzazione, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,22%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,12%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,90%.La peggiore performance è quella di, che cede lo 0,99%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,92%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,89%.Tentenna, che cede lo 0,83%.di Milano,(+3,00%),(+1,06%),(+0,88%) e(+0,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,26%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,03%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,96%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,88%.