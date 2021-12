Borse UE poco mosse nell'ultima seduta dell'anno

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

DiaSorin

Ferrari

Inwit

Mediobanca

Moncler

Atlantia

Tenaris

CNH Industrial

B.F

CIR

Banca Ifis

El.En

Banca Popolare di Sondrio

Tod's

Cementir Holding

Technogym

(Teleborsa) - Finale sopra la parità per le principali borse europee tra scambi poco vivaci e un clima semi-festivo con l'attenzione tra gli investitori che resta alta sui dati. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l', che riporta un cauto +0,18%.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,21%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.812,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,25%.Avanza di poco lo, che si porta a +136 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,16%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,21%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,24%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,16%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 27.347 punti, mentre, al contrario, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 29.938 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,32 miliardi di euro, in deciso ribasso (-13,16%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 1,53 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,38 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,34 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+1,48%),(+0,75%),(+0,66%) e(+0,65%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,87%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,82%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,58%.del FTSE MidCap,(+2,79%),(+2,40%),(+1,97%) e(+1,96%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,12%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,54%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,18%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1%.