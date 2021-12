Caro-energia, Lanzetta (Enel): "Spingere su rinnovabili e su convenienza mercato libero"

(Teleborsa) - Dai motivi che hanno prodotto l'impennata del prezzi dell'energia - gas e CO2 - alla congruità degli interventi del governo per calmierare il costo delle bollette., direttore, in una intervista a Il Messaggero, parla di un tema caldo che colpisce famiglie ed imprese. Soluzioni temporanee ce ne sono diverse, ma nel lungo periodo occorre spingere sulle rinnovabili e, lato clienti, sul mercato libero.Lanzetta parla dellaenergetiche e della storica, che hanno prodotto aumento senza precedenti del costo di luce e gas, ed auspica che, avvertendo che l'aumento non è episodico" e "non dobbiamo limitarci a guardare al breve termine".A proposito diper attenuare gli aumenti in bolletta, diversi dall'immediata riduzione degli oneri di sistema, il manager afferma che "si potrebbero ipotizzareper le famiglie e imprese", in particolare consentendo ad Acquirente Unico "di stipulare contratti di approvvigionamento a lungo termine" o "forme dia favore di clienti più esposti al rischio di volatilità dei prezzi".: la produzione rinnovabile del gruppo in Italia è stata venduta in anticipo al mercato finale, come da prassi, per cui non ha beneficiato della salita dei prezzi", ha chiarito Lanzetta, ricordando che "il contributo di Enel alla produzione energetica nazionale oggi è intorno al 18%"."Per una soluzione di lungo termine e strutturale. In termini di stabilità e di prevedibilità dei prezzi queste fonti rappresentano una sicurezza", afferma il direttore di Enel Italia, indicando che gli impianti costruiti dal 2009 hanno consentito una riduzione del prezzo dell'energia del 10% e che se fossimo stati più avanti nei target al 2030 i prezzi attuali sarebbero stati di oltre il 35% più bassi. Per favorire la crescita delle fonti rinnovabili - afferma Lanzetta - "è, che oggi rappresentano il vero collo di bottiglia".Quanto al- afferma nell'intervista - "necessita di studi e attenti approfondimenti ecommerciali significative".Il manager dell'Enel parla anche del rinvio deled ed afferma che i recenti rincari stanno "mettendo definitivamente in luce proprio ladel libero mercato". "Già oggi - spiega - la maggior parte dei clienti del mercato libero, circa il 77% tra imprese e famiglie, ha sottoscritto contratti a prezzo fisso, ed è al riparo dagli aumenti".Lanzetta afferma che "le imprese che risentono degli aumenti sono quelle che hanno scelto offerte sul libero mercato con un prezzo della componente energia indicizzato, che varia in base al prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia", ma si tratta di un "atteggiamento rischioso", mentre acquistare ad un. "Vediamo già le prime aziende orientarsi in questa direzione - conclude - e ciò aiuterà il sistema paese a raggiungere una migliore stabilità a fronte delle inevitabili turbolenze future sul fronte del gas".