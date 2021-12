Banche, dalla fusione di 4 realtà nasce la BCC della Calabria Ulteriore

(Teleborsa) - Le assemblee dei soci della BCC del Crotonese, BCC del Vibonese, BCC Catanzarese e BCC di Cittanova hanno approvato il progetto dida cui nascerà la. La nuova realtà, operativa dalla primavera del 2022, sarà la più importante del sud della Calabria e tra le principali del Mezzogiorno. Il nome deriva dalla storia medievale, quando i territori calabresi erano suddivisi in due regioni, Calabria Ulteriore a Sud e Calabria Citeriore a Nord. La nuova banca sarà aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, avrà una base sociale di oltre 9.000 soci, presidierà, avrà undi euro e fondi propri per oltre 115 milioni di euro, si legge in una nota."La nostra nuova banca - ha dichiaratodella BCC della Calabria Ulteriore - saprà essere ancora più vicina alle esigenze dei propri soci e clienti, sia perché, sia perché, grazie al processo di fusione, si potranno valorizzare ancora più nettamente le competenze dei propri dipendenti". "Il compito è sfidante e noi metteremo in campo tutte le nostre risorse per raggiungere l’obiettivo. I territori saranno presidiati e rappresentati attraverso lo spirito mutualistico che ci contraddistingue da sempre", ha aggiunto."Nel Gruppo Iccrea- ha commentato, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - le quattro BCC protagoniste di questo progetto formeranno la più grande realtà bancaria del Sud della Calabria e potranno contare sull’affiancamento continuo del Gruppo per crescere e far prosperare le comunità e i territori di loro appartenenza, secondo i valori del Credito Cooperativo che ci contraddistinguono".