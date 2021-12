Bankitalia, stabile costo conti correnti

(Teleborsa) - Nelè rimasta(90,7 euro l'anno precedente) ma la variazione della spesacon le spese fisse cresciute di 4,3 euro a 64,1 euro e quelle variabili diminuite di"per effetto di una contrazione pressochè generalizzata dell'operatività, da mettere in relazione con l'epidemia di Covid-19". E' quanto emerge dall'indagine annuale dellasul costo dei conti correnti.Per ie per i conti postali sono osservabili dinamiche simili in termini di variazione dell'operatività e direzione delle spese variabili; la crescita delle spese fisse e' meno pronunciata, cosicchè, la spesa di gestione di entrambe le tipologie di conto e' diminuita di circa un euro.La crescita delle spese fisse, si legge nella ricerca, "(2,8 euro; 1,6 nel 2019 e 3,9 nel 2018), a sua volta determinato dal maggiore canone (da 53,2 a 56,3 euro)". Altri aumenti significativi hanno interessato le "altre spese fisse" (1,3 euro) e le spese per l'emissione delle carte di credito (0,7 euro), entrambi da mettere in relazione con la crescita delle commissioni. Decisamente più bassi il costo di gestione di un conto on line che nel 2020 è stato pari a 21,4 euro, 1,2 euro in meno rispetto all'anno precedente. Il divario di spesa, rispetto ad un conto tradizionale, rileva Bankitalia, è pari ae "deriva principalmente da una struttura, piuttosto che dalla diversa composizione del paniere di servizi fruiti". In particolare la differenza più ampia, pari aè legata ai canoni di base.anche la spesa di gestione di un conto postale, scesa di 1,2 euro attestandosi a