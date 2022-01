AMC, nel 2022 vorrebbe rifinanziare debito per ridurre interessi

AMC Entertainment

(Teleborsa) - "Nel 2020 e all'inizio del 2021, AMC ha assunto debiti a tassi di interesse elevati per sopravvivere. Se possiamo,, anticipare alcune scadenze del debito di diversi anni e allentare i covenants". Lo ha dichiarato, amministratore delegato di, catena di cinema statunitense e uno dei cosiddetti meme stock."Con una posizione finanziaria in miglioramento,. Non vi è alcuna garanzia di successo, ma faremo del nostro meglio per ottenere questo risultato. Pensiamo sempre a modi creativi per rendere più sicuro il futuro di AMC", ha scritto in un tweet che è stato anche riportato in una comunicazione alla SEC.Intanto, spicca il voloal NYSE, dove si attesta a 27,77, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 28,2 e successiva a quota 29,35. Supporto a 27,05.