Ammortizzatori sociali, Orlando: la riforma è un primo passo nella giusta direzione

(Teleborsa) - Con la Legge di Bilancio 2022 è entrata in vigore ladegli. "Un riforma universalistica che interviene sulle disomogeneità esistenti per realizzare una maggiore equità generale del sistema", è stato il commento del ministro del Lavoro,, su Facebook. "L'obiettivo che ci siamo dati è che nessun lavoratore rimanga escluso dal sistema di protezione sociale sia in costanza di rapporto di lavoro che in mancanza di occupazione, e che vi sia un miglioramento delle prestazioni sia in termini di durata che di trattamento"."Adesso, con questa riforma, per 12,4 milioni di persone ci saranno nuove o maggiori. È un primo passo, ma abbiamo intrapreso lasulla quale proseguire", ha aggiunto Orlando.