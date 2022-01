FS Italiane, Gassman sulla Freccia di gennaio

(Teleborsa) - Il volto di Alessandro Gassmann, dopo il successo tv delle fiction "I bastardi di Pizzofalcone" e "Un professore", inaugura lae sul canale Telegram FSNews e i profili Twitter @fsnews_it e @LaFreccia_Mag.Neldopo una breve carrellata fotografica sulloanche il. A Parma, al Teatro Regio, va in scena un allestimento moderno della Carmen, che ambienta la narrazione negli anni '60 e riflette sul ruolo della donna. Valter Malosti, direttore di Emilia Romagna Teatro Fondazione, racconta invece le iniziative per coinvolgere i cittadini e favorire la creatività sui palchi di Bologna, Modena, Cesena e Vignola.Tante le: in treno alla volta di 12 capolavori, chiese e monasteri selezionati dal Fondo edifici di culto per il progetto "In viaggio con l'arte" promosso da FS Italiane o nel reatino, a Poggio Bustone, per scoprire il santuario del perdono caro a San Francesco. E ancora, un giro sulle Dolomiti per il venticinquennale del più lungo ski tour d'Italia che attraversa i luoghi simbolo della Grande guerra, sulle rive del Trasimeno, alla scoperta di Castiglione del Lago, Passignano e Panicale e tra i vicoli di Napoli per conoscere i luoghi di Raffaele La Capria e Francesco Rosi a 100 anni dalla loro nascita.Si passa allacon un progetto inclusivo che rende accessibili i musei alle persone con disabilità intellettiva e con ArteFiera, la rassegna più longeva del Paese che, dal 21 al 23 gennaio, torna a Bologna con il desiderio di ritrovare in presenza pubblico e operatori del settore. Nel capoluogo emiliano spicca anche Hybrida, progetto artistico che mappa le realtà più interessanti dedicate al contemporaneo.Per laci sono le fiere di Pitti Uomo 101 e Pitti Bimbo 94, dall'11 al 13 gennaio alla Fortezza da Basso di Firenze, con focus su ambiente, innovazione e artigianalità. Da non dimenticare le due grandi mostre che, a Milano, ricordano il grande fotografo Giovanni Gastel.Nel numero di gennaio anche le: acon lo spettacolo Samusà;al timone del nuovo show tv Back to school; l'eclettica soubretteon stage con il recital Eleganzissima;, protagonista su Netflix del film Quattro metà; la cantautrice, protagonista a Sanremo 2022 in coppia con; eche torna sul piccolo schermo per raccontare la scienza.