Future USA positivi: Wall Street ottimista nonostante Omicron

(Teleborsa) - Dopo un brillante inizio di 2022 (con l'S&P 500 salito dello 0,64% e gli altri due indici ancora di più), i futures dei tre principali indici indicano che. Il sentiment degli investitori rimane positivo nonostante nella giornata di lunedì a più di 1 milione di persone negli Stati Uniti è stato diagnosticato il Covid-19, a causa dell'derivante dalla circolazione della variante Omicron. Ilè in leggero rialzo nel giorno del meeting dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC); le aspettative sono che il cartello manterrà la propria linea, continuando un aumento moderato della produzione.Il contratto sulguadagna lo 0,28% a quota 36.686 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dello 0,24% a 4.808 punti. Il derivato sulsegna un +0,10% a 16.520 punti.Sul, la giornata offre due spunti. Dopo l'Opening Bell, l'Institute for Supply Management pubblica l'ISM manifatturiero (per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense), mentre l'U.S. Bureau of Labor Statistics rende noto il numero di offerte di posti lavoro negli USA.