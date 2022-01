Tutti positivi i mercati del Vecchio Continente. L'ottimismo continua

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. I rialzi dell'azionario continuano quindi anche nella seduta del 2022, con gli investitori che pensano che. "In tutti gli scenari, la crescita dovrebbe essere più fragile nel quarto trimestre del 2021 e nel primo del 2022 rispetto alle previsioni dello scenario di base - ha fatto notare Norman Villamin, Chief Investments Officer (Wealth Management) di Union Bancaire Privée - Ma l'attività economica sembra resiliente e le reazioni delle autorità, così come la ricerca sulle nuove varianti, sono state rapide; i governi ora hanno una gamma di strumenti più ampia per poter reagire".Sul fronte degli annunci societari a Piazza Affari, ha firmato unquadriennale per un valore complessivo di 2 milioni di euro, mentre ha siglato una lettera d'intenti relativa all'del 75% di Tesi Group. Entrambi i titoli sono in rialzo.Sul, l'indice PMI del settore manifatturiero si è mantenuto su livelli elevati a dicembre, il tasso di disoccupazione è sceso leggermente in Germania e il dato sul commercio al dettaglio nel paese ha sorpreso il mercato, mentre in Francia l'inflazione è stata in linea con le attese a dicembre.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,13. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,26%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 76,45 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,20%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,36%, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,22%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,95%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,31%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 30.432 punti.Leggermente positivo il(+0,4%); pressoché invariato il(+0,16%).di Milano, troviamo(+2,18%),(+1,60%),(+1,50%) e(+0,87%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,33%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,12%.Tentenna, che cede lo 0,86%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,82%.di Milano,(+4,56%),(+3,60%),(+3,30%) e(+2,10%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,33%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,44%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,35%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,19%.