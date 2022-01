ExxonMobil, due nuove scoperte petrolifere in offshore Guyana

ExxonMobil

(Teleborsa) -, colosso petrolifero statunitense, ha fatto, migliorando il potenziale di uno dei più importanti nuovi giacimenti di petrolio e gas al mondo. Le scoperte di Fangtooth e Lau Lau - questi i nomi dei nuovi pozzi - si aggiungeranno alla precedente stima delle risorse recuperabili di 10 miliardi di barili equivalenti di petrolio.per il blocco Stabroek."I risultati iniziali dei pozzi Fangtooth e Lau Lau sono un segnale positivo per la Guyana e, per ExxonMobil e per i nostri partner nel blocco Stabroek", ha affermato Mike Cousins, vicepresidente senior per esplorazione e nuove iniziative in ExxonMobil.