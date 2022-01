Goldman: Bitcoin può arrivare a 100 mila dollari erodendo quote di mercato all'oro

(Teleborsa) - Il, la criptovaluta con maggiore valore al mondo,come bene rifugio, grazie anche alla sempre maggior adozione delle valute digitali da parte del grande pubblico. Lo sostiene Zach Pandl, co-head of foreign exchange strategy per Goldman Sachs, in una nota. Il Bitcoin vale oggi 46.116 dollari, significativamente meno rispetto ai massimi superiori ai 68 mila dollari raggiunti a novembre 2021, secondo dati CoinMarketCap.Il World Gold Council stima che il settore privato possieda 44.000 tonnellate di oro a scopo di investimento; all'attuale prezzo di mercato di 1.800 dollari per oncia, ciò implica che il pubblico possiede circa 2,6 trilioni di dollari di oro a scopo di investimento. In confronto, la capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante del Bitcoin è attualmente di poco inferiore a 700 miliardi di dollari. Pertanto, sostiene Goldman Sachs,(oro più Bitcoin).Gli analisti della banca d'affari USA ritengono che la quota di mercato del Bitcoin "aumenterà molto probabilmente nel tempo come sottoprodotto di una più ampia adozione di risorse digitali e probabilmente a causa di soluzioni di ridimensionamento specifiche per Bitcoin (sebbene il consumo di risorse reali da parte della rete possa rimanere un importante ostacolo all'adozione istituzionale)". Ipoteticamente,, per un rendimento annualizzato composto del 17-18%."Bitcoin può avere- e i mercati degli asset digitali sono molto più grandi del Bitcoin, ma pensiamo che confrontare la sua capitalizzazione di mercato con l'oro possa aiutare a stabilire parametri su risultati plausibili per i rendimenti di Bitcoin", si legge nella nota.