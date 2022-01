Nikola, ordine da USA Truck per 10 veicoli e opzione per altri 90

USA Truck

(Teleborsa) -, fornitore di servizi di trasporto e logistica, ha siglato una lettera di intenti perda Thompson Truck Centers, controllata di. Nikola è produttore di veicoli commerciali elettrici a batteria (BEV) per impieghi gravosi, veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) e soluzioni per infrastrutture energetiche. La lettera di intenti prevede unin cui Thompson fornirà vendita, assistenza, manutenzione e infrastrutture energetiche necessarie per far funzionare i camion Nikola Tre BEV, che dovrebbero essere consegnati in la prima metà del 2022. L'accordo include anchea zero emissioni nei prossimi due anni.In seguito alla diffusione della notizia, è ottima la performance dia Wall Street, dove si attesta a 11,08 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 11,52 e successiva a 12,43. Supporto a 10,61.registra invece unarispetto alla vigilia, e si attesta a 20,78 USD. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 20,43 e successiva a quota 20,08. Resistenza a 21,39.