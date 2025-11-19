Francoforte: balza in avanti Daimler Truck Holding

produttore tedesco di camion e autobus

Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo del 3,72%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 35,29 Euro con tetto rappresentato dall'area 36,34. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 34,62.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)