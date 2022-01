Cina, PMI servizi dicembre sale a 53,1 punti

(Teleborsa) - Migliora il settore dei servizi in Cina. Ilelaborato da Caixin/Markit è aumentato a quotaa dicembre dai 52,1 precedenti. Il valore è sopra la soglia chiave dei 50 punti, che segnala una espansione dell'attività."L'attività commerciale e i nuovi business sono entrambi aumentati per il quarto mese consecutivo, ma le imprese sono preoccupate per i disagi causati da riacutizzazioni di Covid-19", ha spiegato Wang Zhe, Senior Economist di Caixin Insight Group.