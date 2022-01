Carige, Fitd: lunedì possibile risposta su offerte

Banca Carige

(Teleborsa) - Il Fondo interbancario non commenta le indiscrezioni relative ad offerte che sarebbero state portate all'attenzione del Fitd in relazione alla partecipazione detenuta in, e "non ritiene opportuno commentare il contenuto di tali indiscrezioni, né rettificare alcune inesatte indicazioni quantitative in esse contenute".Al riguardo, anche su richiesta della, il Fitd conferma che "è da tempo in corso un processo finalizzato, in conformità ai principi ed alle regole che ispirano l'attività del Fondo, alla raccolta di manifestazioni di interesse relativamente alla dismissione della partecipazione in Banca Carige. Nel contesto di tale procedimento, il Fondo ha ricevuto offerte preliminari e non vincolanti, subordinate, tra gli altri, allo svolgimento di attività di verifica e di due diligence e che contemplano la concessione di diritti di esclusiva".Tali offerte - si legge in una nota del Fondo - "sono oggetto di un'approfondita attività di valutazione sotto i diversi profili rilevanti, inrelazione alla coerenza sia con le previsioni statutarie, che con le esigenze di Banca Carige e dello stesso Fondo, in relazione alle finalità e alle caratteristiche dei propri interventi. Questa attività, condotta con il supporto dei propri advisor finanziari, industriali e legali, èin occasione della riunione del Comitato di gestione del Fondo. Dell’esito di tale riunione sarà data pronta comunicazione alle Autorità e al mercato".