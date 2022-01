Covid, dal 10 gennaio le nuove misure adottate da Trenitalia per contenere i contagi sui treni

(Teleborsa) - Daa società di trasporto delha previsto una riorganizzazione temporanea dei collegamenti, con cancellazioni pianificate, quanto più possibile contenute nei numeri e, soprattutto, mirate alle fasce orarie di minore affluenza per affrontare l’aumento dei contagi da Covid-19. È quanto si apprende dalla piattaforma FS News. Restano regolari al momento invece Intercity Giorno e Notte.Per quanto riguarda il, i provvedimenti introdotti comporteranno mediamente una diminuzione del 3% dell’offerta ordinaria. "Perché – si spiega su FS News –, a fronte di una cancellazione media del 9% di corse ferroviarie, un’ampia parte di esse sarà sostituita da corse su strada con autobus. Lanon riguarderà le fasce orarie pendolari e i collegamenti maggiormente utilizzati dagli studenti, che saranno salvaguardati. Saranno cancellate o sostituite con autobus le corse che presentano un’alternativa con partenza ravvicinata". Le misure sono state prese d’intesa con le singole Regioni committenti del servizioPer quel che riguarda i passeggeri delleche hanno prenotato in questi giorni, Trenitalia li sta informando deiin atto via sms e mail o direttamente dal personale di assistenza presente nelle stazioni.