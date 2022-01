Autonomi, da febbraio 2020 ne mancano all'appello 210mila

(Teleborsa) - "Il consolidarsi della tendenza al recupero dei livelli occupazionali, pur rappresentando indubbiamente un segnale positivo, non può far trascurare alcuni elementi diche emergono dal quadro complessivo".Questo il commentosulla stima degli occupati e disoccupati a novembre."Leche ancora permeano il quadro economico di riferimento, infatti, stanno rendendo difficile la crescita del lavoro dipendente a tempo indeterminato, elemento che potrebbe rendere più complessa la programmazione, da parte delle famiglie, dei consumi più impegnativi. Il parziale recupero della, al momento, un elemento episodico legato alla riapertura di alcune attività stagionali, in considerazione di un saldo,ancoraSecondo i dati diffusi oggi, confrontando il trimestrecon quello precedente (giugno-agosto), si osserva un livello di occupazione più elevato dello 0,3%, con un aumento di 70mila unità. La crescita dell'occupazione registrata nel confronto trimestrale si associa alla sostanziale stabilità del numero di persone in cerca di occupazione e alla diminuzione di quello degli(-0,8%, pari a -110mila unità).