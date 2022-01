EdiliziAcrobatica, operatività sul buy-back

EdiliziAcrobatica

Ediliziacrobatica

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 25 giugno 2021, dal 4 al 7 gennaio 2022,pari allo 0,0700% del capitale sociale, ad un prezzo lordo medio di circa 17,4640 euro per azione e per uncomplessivo pari aPertanto, al 7 gennaio, la società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza detiene direttamente 54.384 azioni proprie, pari allo 0,6669% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese,allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 17,8 euro.