ENAC, avviati i lavori per il nuovo Piano Nazionale Aeroporti

(Teleborsa) - Il, e ilhanno incontrato oggi i consulenti che affiancheranno l'nell'aggiornamento e nella revisione critica del(pubblicato nel 2015) e nella conduzione della procedura didello stesso. Si e` infatti tenuto – fa sapere l'Enac – il ., composto da AECOM URS Italia SpA, AECOM INOCSA S.L.U, AECOM Limited, To70 B.V. e Universita` degli Studi di Bergamo, che si e` aggiudicato il contratto di appalto , per concordare modalita` e termini della loro consulenza.Al termine dell'incontro, e` stato stabilito unfinalizzato a procedere con celerita` nelle fasi iniziali di raccolta e analisi dei dati alla base del nuovo Piano. Considerata l'importanza del Piano Nazionale nelle future politiche di trasporto, l'indirizzo e il monitoraggio delle attivita` avviate oggi, – si legge in una nota – saranno assicurati dall'Enac attraverso una Direzione Strategica affidata al presidente Di Palma, al dg Quaranta e al direttore centrale programmazione economica e sviluppo infrastrutture, Claudio Eminente."Il– spiega l'Enac – vuole costituire il primo capitolo del piu` ambizioso Piano Generale dei Trasporti che ilha in programma di predisporre. Per tale ragione lo sviluppo del Piano vedra` un coinvolgimento di Enti e soggetti istituzionali interessati nel settore dei trasporti, a testimonianza del fatto che l'integrazione intermodale deve essere l'elemento fondante della pianificazione strategica della mobilita` nazionale, insieme alla sostenibilita`ambientale".