Fed, Powell: "Massimo impegno per sostenere economia ed evitare alta inflazione"

(Teleborsa) - Laa sua disposizione pere per far sì cheLo dichiara il Presidente della Fed,, nella preview del, dinanzi alla Commissione per le banche, le politiche abitative e urbane in occasione della sua riconferma.Il numero uno della banca centrale statunitense ha ricordato che ladi garantire la massima occupazione e la stabilità dei prezzi."Stiamo iniziando a vedere che. E il perseguire i nostri obiettivi dovremo", ha affermato Powell, confermando che l'economia conferma una forte espansione ed il mercato del lavoro è solido."La Federal Reserve lavora per tutti gli americani. Sappiamo che le nostre decisioni sono importanti per ogni persona, famiglia, azienda e comunità in tutto il paese", ha affermato Powell a proposito della sua rielezione, ribadendo "mi impegno a prendere tutte le decisioni con obiettività, integrità e imparzialità, nella lunga tradizione dell'indipendenza della politica monetaria. Tale impegno è al centro della missione della Fed ed è quello che tutti facciamo quando rispondiamo alla chiamata".