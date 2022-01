The Italian Sea Group vende nuovo mega yacht da 55 metri

TISG

(Teleborsa) - The Italian Sea Group (), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha. La vendita è stata finalizzata a fine 2021 con Jean-Claude Carme di TWW Yachts quale rappresentante dell'armatore, si legge in una nota. L'imbarcazione venduta ha tre ponti, un generoso Sun deck aperto, sei cabine di cui una armatoriale, una VIP, quattro cabine guest e due doppie. La"La vendita di questo nuovo 55 metri Admiral dimostra l'apprezzamento del mercato per i nostri yacht - ha commentatodi The Italian Sea Group - confermando l'efficacia del percorso che abbiamo intrapreso. In un mercato che continua a crescere ci affermiamo come uno dei principali player mondiali, grazie alla professionalità e all'alto profilo qualitativo delle nostre navi, riconosciuto in tutto il mondo".