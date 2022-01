Almawave, Banca Akros aumenta target price dopo M&A

Almawave

(Teleborsa) - Banca Akros ha incrementato ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, portandolo a(da 6 euro) e ha confermato ilsul titolo. La revisione della valutazione è arrivato dopo che Almawave (il 31 dicembre 2021) ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di The Data Appeal Company, società con sede a Firenze attiva nello sviluppo di soluzioni di vertical AI analytics. Gli analisti affermano che "Data Appeal sembra essere, in perfetta sintonia con Almawave e con prospettive di crescita molto interessanti".Intanto, scambia in positivo il titolo dia Piazza Affari, dove si attesta a 5,13, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 5,212 e successiva a quota 5,407. Supporto a 5,017.